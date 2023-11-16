Билеты на "Щелкунчика" и поездку в Москву выиграл миллионный посетитель выставки "Россия"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Миллион человек посетили международную выставку-форум "Россия" с начала ее открытия, сообщили организаторы.

"Международная выставка-форум "Россия" продолжает бить рекорды посещаемости. За десять дней работы выставки на ней побывал уже миллион человек", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что миллионным посетителем стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала туда с мужем Салаватом, а накануне отметила день рождения. Счастливчики обнаружились в павильоне выставки "Умные финансы".

"Светлана и Салават Сулеймановы вместе 42 года. Раньше они жили на Урале, где Салават Файзрахманович работал на шахте. Светлана Сулейманова рассказала, что поездка в Москву - подарок от семьи, и она совершенно не ожидала получить еще один на выставке, когда уже собиралась уезжать на вокзал, чтобы отправиться домой", - поясняется в сообщении.

АНО "Дирекция выставки достижений "Россия", Министерство культуры РФ и Банк России поздравили посетителя и подарили три билета на балет "Щелкунчик" в Большой театр, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании Банка России и остановиться в одном из столичных отелей.

"Кроме того, миллионному гостю оплатят проезд в Москву и обратно до Пензы, откуда он приехал, чтобы посетить выставку", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что пятисоттысячным посетителем выставки "Россия" стал семилетний Матвей, который приехал на нее со своей мамой из Ростова-на-Дону. Он выиграл путевку для всей семьи в Санкт-Петербург.

Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Выставка продлится до 12 апреля. Ежедневно для посетителей работают уникальные культурно-развлекательные мероприятия и насыщенная деловая программа, концерты, образовательные проекты, торжественные открытия новых павильонов и презентации. Посещение бесплатное.