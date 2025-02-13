В Москве 21-23 февраля пройдут сотни бесплатных экскурсий в честь Дня гида

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Москве с 21 по 23 февраля пройдут сотни бесплатных экскурсий по случаю Всемирного дня гида, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

В эти дни в столице пройдет пятая культурно-просветительская акция "Московские истории". Записаться на прогулки можно до 15 февраля в турсервисе Russpass.

"Для горожан и туристов организуют бесплатные экскурсии по историческим и современным достопримечательностям столицы. В этот раз в программу вошло 126 локаций - музеи, парки, старинные особняки, экоцентры и промышленные предприятия. Всего запланировано больше 360 экскурсий", - сказала Сергунина.

В частности, уточнила она, в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ гид расскажет об истории космических и воздушных путешествий, а в кинотеатре "Тула" - о хранении фильмов и работе фильмотекарей.

"Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" пригласят участников акции на свои предприятия. Например, посетителям покажут производство продуктов спортивного питания и продемонстрируют процесс создания композитных материалов. Прогулки по дорогам древних переправ" посвятят городским мостам, а "Путешествие по Большой Дмитровке" - секретам актерского ремесла и биографиям известных артистов", - продолжила Сергунина.

Также запланированы экскурсии по арт-кварталу Нагорного района, где москвичи и туристы увидят 11 уникальных мозаичных панно, узнают, как появились первые композиции на столичных домах и какое участие в их наборе принимали местные жители.

"Гостям Киностудии имени М. Горького покажут подлинные костюмы персонажей таких фильмов, как "Герой нашего времени" и "Морозко", а также технику, с помощью которой снимали эти картины. Любителей биологии ждут в экоцентре "Музей природы". Их познакомят с флорой и фауной Москвы и Подмосковья и интересными фактами из жизни обитателей природных территорий", - сообщила заммэра.