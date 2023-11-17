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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Дума приняла закон о повышении с 1 июля 2024 г. пошлины на выдачу загранпаспорта

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об индексации на 20% госпошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения: с 1 июля 2024 года ее планируется увеличить с 5 тысяч до 6 тысяч рублей.

Поправки были внесены в налоговый законопроект (№448566-8) из бюджетного пакета.

Пошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения детям в возрасте до 14 лет вырастет с 2,5 тыс. до 3 тыс. руб.

Ряд поправок коснулся и пошлин для иностранных граждан, проживающих в РФ. Так, пошлина за выдачу вида на жительство иностранному гражданину вырастет с 5 тыс. до 6 тыс. руб., за регистрацию иностранного гражданина по месту жительства в РФ - с 350 руб. до 420 руб., за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное проживание - с 1 600 руб. до 1 920 руб.

Пошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранным гражданам составит 960 руб.

Пошлина за выдачу разрешения на привлечение и использование иностранных работников вырастет с 10 тыс. до 12 тыс. руб. за каждого сотрудника-иностранца.

Госдума
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