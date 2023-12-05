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В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей

В Москве минимальная пенсия с доплатой будет индексирована до 24 500 рублей
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Москве с 1 января 2024 года пройдет индексация социальных выплат, в том числе минимальный размер пенсии с городской доплатой повысят до 24 500 рублей в месяц, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

Также власти города проведут индексацию единовременных и ежемесячных социальных выплат. В частности, будут увеличены размеры социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства, студенческим и приeмным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, юбилярам супружеской жизни, долгожителям и другим льготным категориям горожан.

В пресс-службе мэрии добавили, что в 2024 году по традиции будут также произведены единовременные выплаты к праздничным и памятным датам - годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, начала контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размеры этих выплат будут определены отдельными решениями мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин Москва
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