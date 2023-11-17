Госдума приняла закон о дополнительном увеличении акцизов на табак и вино

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который увеличивает с 1 мая 2024 г. акцизы на вино, а с 1 января 2024 г. - на табак.



Поправки в Налоговый кодекс (N448566-8) были внесены в парламент правительством РФ 29 сентября в рамках "бюджетного пакета".

Согласно документу, акцизы на вино в РФ с 1 мая 2024 г. могут составить 108 рублей за литр, это в три раза выше, чем предусмотрено на 2024 г. - 35 рублей за литр. В этом году ставка винного акциза составляет 34 рубля за литр.

На 2025 г. ее рост предусмотрен до 112 рублей за литр, в 2026 г. - до 116 рублей.

Ставка акциза на игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая 2024 г. также увеличится в три раза - до 141 рубля за литр. В 2025 г. ее повышение предусмотрено до 147 рублей, в 2026 г. - до 153 рублей. В этом году ставка акциза на эти вина составляет 45 рублей, на 2024 г. она была запланирована в размере 47 рублей.

Как сообщалось ранее в пояснительной записке к проекту трехлетнего бюджета РФ, в 2024 г. в бюджет от винных акцизов может поступить 22 млрд 585,6 млн рублей против 11 млрд 110,3 млн рублей, предусмотренных на 2023 г. В последующие годы рост не будет таким резким: в 2025 г. поступления могут увеличиться до 28 млрд 359 млн рублей, в 2026 г. - до 29 млрд 810,9 млн рублей.

Речь идет об акцизах на вина, фруктовые вина, вина наливом (за исключением игристых вин, крепленого (ликерного) вина), плодовую алкогольную продукцию.

Принятые изменения в Налоговый кодекс предусматривают и рост акцизов на табак и табачные изделия.

С 1 января 2024 г. табак предложено обложить акцизом в 4 448 рублей, в 2025 году - 4 626 рублей, в 2026 году - 4 811 рублей за 1 кг. Ранее предполагалось, что на 2024 г. ставка составит 4 281 рубль, в 2025 г. - 4 452 рубля за 1 кг. В 2023 году ставка составляет 4 116 рублей за 1 кг.

Акциз на сигареты и папиросы с 2024 г. может быть повышен до 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 820 рублей за 1 тыс. штук, с 2025 г. - до 2 926 рублей плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 976 рублей за 1 тыс. штук, с 2026 г. - 3 043 рубля плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 4 132 рубля за 1 тыс. штук.

В действующем Налоговом кодексе ставки акцизов на табак на 2024 г. предусмотрены в размере 4 281 рубль, на 2025 г. - 4 452 рубля за 1 кг, на сигареты и папиросы на 2024 г. - 2 654 рубля плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 606 рублей за 1 тыс. штук, на 2025 г. - 2 760 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 750 рублей за 1 тыс. штук.

Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, изменениями в Налоговый кодекс на 2024 г. предлагается установить в размере 9 367 рублей за 1 кг, на 2025 г. - 9 742 рубля, на 2026 г. - 10 132 рубля. С 1 марта 2023 г. этот табак облагается акцизом в 8 669 рублей за 1 кг. В действующей редакции НК РФ на 2024 г. ставка определена в 9 016 рублей за 1 кг, на 2025 г. - в 9 377 рублей за 1 кг.

Кроме того, с 2024 г. запланировано повышение ставок акцизов на жидкости для электронных систем доставки никотина. В 2024 г. их предлагается установить в размере 42 рубля за 1 мл (21 рубль в действующей редакции НК РФ), в 2025 году - 44 рубля (22 рубля), в 2026 году - 46 рублей за 1 мл.

Предполагается, что в результате повышения ставок акциза на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию в федеральный бюджет дополнительно поступит порядка 39 млрд рублей в 2024 г., 52 млрд рублей в 2025 г. и 59 млрд рублей в 2026 году.

Уточняются коэффициенты, используемые при определении вычетов при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина.