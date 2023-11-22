Совет Федерации одобрил закон о дополнительном увеличении акцизов на табак и вино в 2024 году

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации поддержал закон, который увеличивает с 1 января 2024 года - акцизы на табак, а с 1 мая 2024 года - на вино.

Согласно документу, с 1 января 2024 года табак предложено обложить акцизом в 4 448 рублей, в 2025 году - 4 626 рублей, в 2026 году - 4 811 рублей за 1 кг. Ранее предполагалось, что на 2024 год ставка составит 4 281 рубль, в 2025 году - 4 452 рубля за 1 кг. В 2023 году ставка составляет 4 116 рублей за 1 кг.

Акциз на сигареты и папиросы с 2024 года может быть повышен до 2 813 рублей за 1 000 штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 820 рублей за 1000 штук, с 2025 года - до 2 926 рублей плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 976 рублей за тысячу штук, с 2026 года - 3 043 рубля плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 4 132 рублей за тысячу штук.

В действующем Налоговом кодексе ставки акцизов на табак на 2024 год предусмотрены в размере 4 281 рубль, на 2025 год - 4 452 рубля за 1 кг, на сигареты и папиросы на 2024 года - 2 654 рубля плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 606 рублей за тысячу штук, на 2025 год - 2 760 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 750 рублей за тысячу штук.

Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, изменениями в Налоговый кодекс на 2024 год предлагается установить в размере 9 367 рублей за 1 кг, на 2025 год - 9 742 рубля, на 2026 год - 10 132 рубля. С 1 марта 2023 года этот табак облагается акцизом в 8 669 рублей за 1 кг. В действующей редакции НК на 2024 год ставка определена в 9 016 рублей за 1 кг, на 2025 год - в 9 377 рублей за 1 кг.

Кроме того, с 2024 года запланировано повышение ставок акцизов на жидкости для электронных систем доставки никотина. В 2024 году их предлагается установить в размере 42 рубля за 1 мл (21 рубль в действующей редакции НК), в 2025 году - 44 рубля (22 рубля), в 2026 году - 46 рублей за 1 мл.

Согласно документу, акцизы на вино в России с 1 мая 2024 года могут составить 108 рублей за литр, что в три раза выше, чем предусмотрено на 2024 год - 35 рублей за литр. В этом году ставка винного акциза составляет 34 рубля за литр.

На 2025 год ее рост предусмотрен до 112 рублей за литр, в 2026 году - до 116 рублей.

Ставка акциза на игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая 2024 года также увеличится в три раза - до 141 рубля за литр. В 2025 году ее повышение предусмотрено до 147 рублей, в 2026 году - до 153 рублей. В этом году ставка акциза на эти вина составляет 45 рублей, на 2024 год она была запланирована в размере 47 рублей.

Как сообщалось ранее в пояснительной записке к проекту трехлетнего бюджета, в 2024 году в бюджет от винных акцизов может поступить 22 585,6 млн рублей против 11 110,3 млн рублей, предусмотренных на 2023 год. В последующие годы рост не будет таким резким: в 2025 году поступления могут увеличиться до 28 359 млн рублей, в 2026 году - до 29 810,9 млн рублей.

Речь идет об акцизах на вина, фруктовые вина, вина наливом (за исключением игристых вин, крепленого (ликерного) вина), плодовую алкогольную продукцию.

Предполагается, что в результате повышения ставок акциза на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию в федеральный бюджет дополнительно поступит порядка 39 млрд рублей в 2024 году, 52 млрд рублей в 2025 году и 59 млрд рублей в 2026 году.

Уточняются коэффициенты, используемые при определении вычетов при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина.