В РФ туристам с правами категории А и В могут разрешить управлять снегоходами

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который разрешит туристам управлять снегоходами при наличии водительских прав категории А и В, сообщил в пятницу глава ведомства Максим Решетников.

"Зимний сезон – это не только горные лыжи, на многих базах отдыха, в глэмпингах есть прокат снегоходов. У нас по просьбе регионов подготовлен законопроект, который упростит допуск к их управлению", - сказал он в Мурманске на всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Как пояснил Решетников, регионы и туротрасль предлагают разрешить управлять снегоходами на основании водительских прав категории А и B при условии, что не будет выездов на дороги общего пользования.

"То есть, пересекать трассы будет можно, а выезжать на них при управлении снегоходом нельзя. Мы соответствующую инициативу оформили, прорабатываем межведомственное согласование, рассчитываем в ближайшее время этот вопрос продвинуть", - сказал он.

Ранее представители заинтересованных региональных властей и туристического бизнеса заявляли, что снегоходному туризму в РФ мешает развиваться требование о специальных правах для водителей. По действующим правилам дорожного движения допуск к технике возможен только при наличии удостоверения тракториста-машиниста, которых у туристов обычно нет. По статистике Минсельхоза, в год фиксируется 1,5-2 тысячи нарушений по управлению снегоходами без соответствующего разрешения.