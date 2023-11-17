Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

В РФ туристам с правами категории А и В могут разрешить управлять снегоходами

В РФ туристам с правами категории А и В могут разрешить управлять снегоходами
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который разрешит туристам управлять снегоходами при наличии водительских прав категории А и В, сообщил в пятницу глава ведомства Максим Решетников.

"Зимний сезон – это не только горные лыжи, на многих базах отдыха, в глэмпингах есть прокат снегоходов. У нас по просьбе регионов подготовлен законопроект, который упростит допуск к их управлению", - сказал он в Мурманске на всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Как пояснил Решетников, регионы и туротрасль предлагают разрешить управлять снегоходами на основании водительских прав категории А и B при условии, что не будет выездов на дороги общего пользования.

"То есть, пересекать трассы будет можно, а выезжать на них при управлении снегоходом нельзя. Мы соответствующую инициативу оформили, прорабатываем межведомственное согласование, рассчитываем в ближайшее время этот вопрос продвинуть", - сказал он.

Ранее представители заинтересованных региональных властей и туристического бизнеса заявляли, что снегоходному туризму в РФ мешает развиваться требование о специальных правах для водителей. По действующим правилам дорожного движения допуск к технике возможен только при наличии удостоверения тракториста-машиниста, которых у туристов обычно нет. По статистике Минсельхоза, в год фиксируется 1,5-2 тысячи нарушений по управлению снегоходами без соответствующего разрешения.

Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дума ввела налоговые льготы для подсанкционных владельцев акций иностранных компаний

Депутаты приняли закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Депутаты приняли закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Госдума приняла закон о росте НДПИ на газ в рамках индексации оптовых цен

Госдума приняла закон о дополнительном увеличении акцизов на табак и вино

Госдума приняла закон о дополнительном увеличении акцизов на табак и вино

Людей под завалами обрушившегося дома в Астрахани нет

Людей под завалами обрушившегося дома в Астрахани нет

СКР назвал ремонт квартиры возможной причиной обрушения дома в Астрахани

СКР назвал ремонт квартиры возможной причиной обрушения дома в Астрахани

Что произошло за день: четверг, 16 ноября

Женщина погибла при обрушении части дома в Астрахани

Женщина погибла при обрушении части дома в Астрахани

Топ-менеджер "Балтики" Рогачевский арестован по делу о мошенничестве

МЧС сообщило о появлении трещины в стене перед обрушением дома в Астрахани

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });