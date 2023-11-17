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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Глава Минэкономразвития считает, что спрос на внутренний туризм не удовлетворен

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на внутренний туризм в России сейчас не удовлетворен, это заметно по выросшим ценам на курортах, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Сейчас растем действительно по многим параметрам, но очень важно сейчас заложить базу для дальнейшего роста, потому что как бы ни росли, внутренний спрос не удовлетворен. Мы это понимаем и видим в ценах, которые, особенно на некоторых наших курортах действительно выросли", - сообщил он.

Он выразил мнение, что увеличение предложения позволит избежать такой ситуации в будущем.

Максим Решетников Минэкономразвития
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