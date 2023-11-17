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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Матвиенко сообщила, что Россия будет продвигать русскоязычные СМИ за рубежом

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия продолжит поддержку русскоязычных СМИ за рубежом, заявила в пятницу председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Повышенное внимание мы будем уделять продвижению русскоязычных СМИ в зарубежном медиапространстве", - сказала Матвиенко на пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ в Бишкеке.

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Она отметила, что страны СНГ продемонстрировали готовность сохранить и развивать русский язык в качестве языка межнационального общения и интеграционного диалога.

"Способность "впитать" заимствования из других языков, включая, конечно, лексику наших соседей из СНГ, и сделать их своей органичной частью является прекрасным свойством русского языка", - отметила Матвиенко.

По ее словам, "русский язык - это не язык вражды, а проверенное веками средство взаимопонимания и диалога культур".

Валентина Матвиенко
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