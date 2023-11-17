Дума приняла бюджет Социального фонда РФ на 2024-2026 гг.

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Документ (№448555-8) правительство внесло в парламент 29 сентября.

Доходы бюджета фонда в части страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС), на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС) на 2024-2026 годы сформированы исходя из единых тарифов страховых взносов в размере 30% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и 15,1% с сумм выплат, превышающих единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов, с учетом норматива в размере 72,8% на ОПС и в размере 8,9% на ОСС.

Доходы фонда составят в 2024 году - 16,019 трлн руб., расходы - 16,178 трлн руб., дефицит - 159 млрд руб.

Прогнозируемый объем доходов на 2025 год – 16,414 трлн руб. и на 2026 год – 17,387 трлн руб., расходы – в 2025 году 16,294 трлн руб., в 2026 году 17,255 трлн руб. Профицит в 2025 году запланирован на уровне 120 млрд руб., в 2026 году – 132 млрд руб.

Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам составит на конец 2023 года 21 тыс. 777,20 руб., на конец 2024 года - 23 тыс. 244,55 руб. С 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК) составит 133,05 руб., в 2025 году: с 1 февраля - 139,04 руб., с 1 апреля 142,10 руб.; в 2026 году: с 1 января - 142,10 руб., с 1 февраля - 147,78 руб., с 1 апреля - 151,18 руб.