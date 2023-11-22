Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Закон о повышении пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году одобрен Совфедом

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о повышении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам не ниже уровня инфляции.

Для этого с 1 января 2024 года увеличиваются размер стоимости одного пенсионного коэффициента с 129,46 рубля до 133,05 рубля и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 7 915,43 рубля до 8 134,88 рубля. Как отмечается в заключении на закон комитета Совфеда по социальной политике, это соответствует индексу потребительских цен на конец 2023 года - 107,5%.

"Установление стоимости одного пенсионного коэффициента, фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в указанных выше размерах позволит повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии (32,6 млн человек). Средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля и после перерасчета составит 22 605 рублей, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 1 631 рубль и после повышения составит 23 449 рублей", - говорится заключении.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий военным

Путин заявил, что более 900 человек попросили РФ об эвакуации из Газы

Путин заявил, что более 900 человек попросили РФ об эвакуации из Газы

Сенаторы перенесли на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Совфед поддержал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Песков заявил, что пересмотра условий помилования участников СВО не было

Песков заявил, что пересмотра условий помилования участников СВО не было

Кремль положительно оценил сделку Израиля и ХАМАС

Первый испытательный полет импортозамещенного МС-21 запланирован на 2024 год

Аксенов объяснил отказ частных клиник Крыма делать аборты общественной инициативой

Аксенов объяснил отказ частных клиник Крыма делать аборты общественной инициативой

ФСБ сообщила о ликвидации предполагаемого боевика в Ингушетии

Россиянин получил 2,5 года за "минирование" почти 900 объектов в РФ и Белоруссии

Россиянин получил 2,5 года за "минирование" почти 900 объектов в РФ и Белоруссии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });