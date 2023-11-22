Закон о повышении пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году одобрен Совфедом

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о повышении в 2024 году пенсий неработающим пенсионерам не ниже уровня инфляции.

Для этого с 1 января 2024 года увеличиваются размер стоимости одного пенсионного коэффициента с 129,46 рубля до 133,05 рубля и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 7 915,43 рубля до 8 134,88 рубля. Как отмечается в заключении на закон комитета Совфеда по социальной политике, это соответствует индексу потребительских цен на конец 2023 года - 107,5%.

"Установление стоимости одного пенсионного коэффициента, фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в указанных выше размерах позволит повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии (32,6 млн человек). Средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля и после перерасчета составит 22 605 рублей, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 1 631 рубль и после повышения составит 23 449 рублей", - говорится заключении.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.