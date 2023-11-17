За неделю военные РФ сбили три украинских МиГ-29 и 22 снаряда системы HIMARS

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило об уничтожении за неделю трех украинских истребителей МиГ-29, а также 22 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"В ходе воздушных и противовоздушных боев сбиты три самолета Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, средствами ПВО уничтожены 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, также в течение недели авиация и ракетные войска РФ уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 и три РЛС контрбатарейной борьбы: одну поставленную из Германии Cobra и две AN/TPQ-50 производства США.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

Кроме того, сообщил он, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 102-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Старомайорское и Урожайное (ДНР).

"Потери ВСУ составили свыше 745 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО "Град"", - сказал Конашенков.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск за прошедшую неделю отразили 26 атак противника и продолжали улучшать положение по переднему краю. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 30-й, 54-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Загоруйковка Харьковской области. Общие потери противника составили свыше 575 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, а также 13 орудий полевой артиллерии", - сообщил Конашенков.

По его данным, "на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 23 атаки штурмовых групп: 24-й и 47-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 15-го полка нацгвардии".

"Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1100 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

На донецком направлении "Южной" группировкой войск в течение указанного периода отражены 33 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Раздоловка, Андреевка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника на данном направлении составили более 1810 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобиля и 22 орудия полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

В Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Украины понесли значительные потери на херсонском направлении на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова.

"На херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 16 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российских войск отразили три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сообщил он.

По словам Конашенкова, нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в Запорожской области.

Представитель Минобороны РФ заявил, что на этом направлении потери армии Украины составили более 425 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

Российские военные сообщили, что за неделю нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием, беспилотниками по военным объектам Украины, поражены пункты управления и места размещения командного состава украинских формирований.

"В период с 11 по 17 ноября Вооруженными силами РФ нанесено 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами", - сказал Конашенков.

По его словам, в результате ударов поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы "Лиман", оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", а также пункты временной дислокации формирований "Азов" (террористическая организация, запрещенная в РФ) и "Правый сектор" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

"Успешно поражались артиллерийские арсеналы, склады вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов, аэродромная инфраструктура, а также центр подготовки снайперов и инженерного состава ВСУ", - заявил Конашенков.