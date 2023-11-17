Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Авиация Черноморского флота потопила следовавший к Крыму катер с десантом ВСУ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в юго-западной части Черного моря морская авиация Черноморского флота уничтожила семь украинских морских дронов и один катер с десантом ВСУ, которые следовали в сторону Крыма.

Цели были обнаружены в пятницу при воздушном патрулировании в юго-западной части Черного моря.

Среди потопленных целей был быстроходный катер типа Willard, сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее в пятницу в Минобороны сказали, что противовоздушная оборона уничтожила две украинские противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма. В министерстве заявили, что атака с использованием двух ракет "Нептун" была пресечена около 10:40 по Москве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Крым Минобороны Чёрное море Черноморский флот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иноагентами признаны Илья Бер и The Moscow Times

Получившим увечья на военной службе инвалидам отменят переосвидетельствование

Законопроект о расчетах в ЦФА во внешней торговле проходит межведомственное согласование

Что произошло за день: пятница, 17 ноября

Путин спрогнозировал, что рост ВВП России в 2023 году превысит 3%

Путин анонсировал скорое начало восстановления Триумфальной арки в Пальмире

Путин анонсировал скорое начало восстановления Триумфальной арки в Пальмире

Новый собственник бывшего завода Volvo Trucks перезапустит производство до конца года

Новый собственник бывшего завода Volvo Trucks перезапустит производство до конца года

Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции

Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции

EU Observer сообщил о готовящихся санкциях против российских ювелирных изделий

МТС отменяет плату за раздачу интернета со смартфона для всех тарифов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });