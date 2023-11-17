Авиация Черноморского флота потопила следовавший к Крыму катер с десантом ВСУ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в юго-западной части Черного моря морская авиация Черноморского флота уничтожила семь украинских морских дронов и один катер с десантом ВСУ, которые следовали в сторону Крыма.

Цели были обнаружены в пятницу при воздушном патрулировании в юго-западной части Черного моря.

Среди потопленных целей был быстроходный катер типа Willard, сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее в пятницу в Минобороны сказали, что противовоздушная оборона уничтожила две украинские противокорабельные крылатые ракеты "Нептун" над Черным морем у побережья Крыма. В министерстве заявили, что атака с использованием двух ракет "Нептун" была пресечена около 10:40 по Москве.