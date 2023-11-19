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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Поселок Ровеньки в Белгородской области попал под обстрел, пострадавших нет

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Ровеньки со стороны Украины в ночь на воскресенье, никто не пострадал.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Ровеньки. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено три частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена линия электропередачи", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

"Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", - добавил глава региона.

Белгородская область Ровеньки Вячеслав Гладков
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