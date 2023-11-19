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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Несколько белгородских муниципалитетов подверглись ударам со стороны ВСУ за сутки

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах ВСУ по нескольким районам за минувшие сутки.

Грайворонском городском округе атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую помощь", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Кроме того, по данным губернатора, по окраине села Сподарюшино горокруга выпущено шесть минометных снарядов. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено шесть артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий. По селу Щетиновка выпущено восемь артиллерийских снарядов, также в селе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет, повреждены два трактора.

В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано восемь минометных снарядов и 20 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий.

В Ровеньском районе по окраине поселка Ровеньки выпущена ракета "Точка-У". Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения различной степени зафиксированы в семи частных домовладениях, три автомобилях и на территории одного из предприятий. Также повреждена линия электропередачи. В настоящий момент аварийные службы ее восстанавливают, отметил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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