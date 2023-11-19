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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Непогода в Сибири оставила без электричества десятки тысяч абонентов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Электроснабжение в нескольких регионах Сибири нарушено из-за сильного ветра, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе ПАО "Россети Сибирь".

"Повреждений очень много, где-то рвутся провода, где-то опоры падают. Особенно сильно пострадали Алтайский край, Республика Алтай, Кузбасс, Хакасия, Красноярский край и Омская область. Можно говорить о десятках тысяч отключенных абонентов. В настоящее время в работе огромное количество ремонтных бригад, которые восстанавливают электроснабжение", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, к данному моменту стихия успокоилась в Омской области, где накануне прошел дождь, а в воскресенье температура понизилась, образовав ледяную корку на проводах. "Ветер очень легко рвет провода с такой ледяной коркой", - пояснили в пресс-службе.

В остальных регионах непогода сохраняется, поэтому в компании призвали население не приближаться на улице к оборванным проводам, держаться подальше от деревьев и не заходить под крыши домов, по возможности оставаться дома.

Алтайский край Красноярский край Омская область Кузбасс Республика Алтай Хакасия Россети
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