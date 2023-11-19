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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Водоснабжение и отопление нарушены в кузбасском Новокузнецке из-за урагана

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности объявлен в городе Новокузнецк Кемеровской области в связи с ураганным ветром, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Кузнецов.

"Город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года! Произошли повреждения на высоковольтных электрических линиях, в связи с этим отсутствует подача электроэнергии на внутригородские сети. Во многих районах города отсутствует свет. По этой же причине остановлены объекты водоснабжения и водоотведения, также под отключением находятся котельные", - написал он.

Кроме того, по его данным, из-за отсутствия электричества не работают трамваи и троллейбусы, повалено большое количество деревьев, а также повреждены элементы улично-дорожного хозяйства, рассматривается возможность перевода образовательных организаций на дистанционный режим.

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"К сожалению, прогнозируется дальнейшее развитие стихии. Прошу не выходить на улицу, не отпускать детей одних, не оставлять автомобили вблизи зданий и деревьев, не ходить под кровлями. Не пытайтесь до окончания стихии своими силами устранять последствия, это очень опасно", - отметил Кузнецов.

Он также объявил набор волонтеров для устранения последствий урагана.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Сибири из-за сильного ветра нарушено электроснабжение, без света остались десятки тысяч абонентов.

Новокузнецк Кемеровская область Сергей Кузнецов
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