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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

В Курске 163 дома остались без тепла и горячей воды из-за аварии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Жители более 160 многоквартирных домов в Курске остаются без теплоснабжения из-за повреждения трубопровода, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Повреждения на подающем подземном трубопроводе тепловой магистрали диаметром 600 мм на проспекте Хрущева привело к остановке подачи отопления и горячего водоснабжения в Центральном округе Курска.

В зону проведения работ попадает 163 многоэтажных домов с общим числом жителей 43 740 человек, а также девять социально-значимых объектов, говорится в сообщении.

Теплоэнергетики уже приступили к устранению аварии. Завершить ремонт планируется сегодня к полуночи. Температура воздуха в Курске - плюс 4 градуса.

Это уже третья крупная коммунальная авария, произошедшая в областном центре на этой неделе. Так, 14 ноября жители почти двух десятков домов остались без теплоснабжения из-за повреждения тепломагистрали в проходном канале под дорогой к ТЭЦ-4. 17 ноября жители 20 домов в Курске остались без теплоснабжения из-за ремонта участка теплосети на улице Пучковка.

Курск МЧС РФ
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