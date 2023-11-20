Назначен директор департамента ЦБ РФ по сотрудничеству с международными организациями

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Директором департамента сотрудничества с международными организациями Банка России назначена Гульнара Хайдаршина, сообщила пресс-служба ЦБ.

Ранее она занимала пост главного макроэкономиста по странам СНГ, заместителя начальника департамента рыночной конъюнктуры Газпромбанка (ГПБ). В финансовой сфере Хайдаршина работает 17 лет.

ЦБ в феврале 2023 года объявил о создании департамента сотрудничества с международными организациями на базе упраздняемого департамента международного сотрудничества. Исполняющей обязанности главы ликвидированного департамента была Татьяна Делизонас, до нее департамент возглавлял Андрей Липин.

Департамент сотрудничества с международными организациями отвечает за организацию, координацию, осуществление и развитие международной деятельности Банка России по следующим направлениям: финансовая и региональная интеграция (ЕАЭС, СНГ, Союзное государство), региональное взаимодействие (страны ЕАЭС, иные регионы и страны), многостороннее взаимодействие (БРИКС, МВФ, ШОС, АТЭС, ВТО, АСЕАН, Новый банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский банк развития, Евразийский банк развития, Черноморский банк торговли и развития, Межгосударственный банк, Евразийский фонд стабилизации и развития, Российско-Кыргызский Фонд развития).