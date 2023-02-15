В Банке России создан департамент организации международных расчетов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Банк России создал новое структурное подразделение - департамент организации международных расчетов, который займется развитием корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, сообщила пресс-служба регулятора.

Новый департамент будет заниматься вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций. В их числе развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в национальных валютах, а также расширение возможностей для трансграничных операций.

Новый департамент возглавил Михаил Ковригин, который ранее был директором департамента стратегического развития финансового рынка.

Кроме того, ЦБ решил создать с 15 февраля департамент сотрудничества с международными организациями на базе департамента международного сотрудничества, который в свою очередь будет упразднен до 1 сентября 2023 года.