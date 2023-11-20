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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

"Фанагория" из-за летней засухи снизила сбор винограда на 22%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, завершило уборку винограда, собрав 36 тысяч тонн, сообщила пресс-служба компании.

В 2022 году "Фанагория" собрала рекордные 46 215 тонн, показатель снизился на 22%. В компании объяснили, что урожай сократился из-за засухи, которая продолжалась в регионе с июля: "Засуха в сочетании с высокими температурами ускорила созревание сортов, однако некоторые из них увяли на лозах".

Вместе с тем, в следующем году при хороших погодных условиях зимне-весеннего периода и достаточном уровне влажности компания прогнозирует урожай на уровне 2023 года.

"Фанагория" - предприятие полного цикла, занимается производством алкоголя, а также выращиванием винограда, виноградных саженцев, оптовой и розничной торговлей. Виноградники расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой.

Площадь виноградников компании в настоящее время превышает 4,2 тысячи га. В текущем году было заложено 240 гектаров виноградников, произведено 2 млн саженцев.

По итогам 2023 года компания намерена увеличить производство винодельческой продукции на 15% - до 2,3 млн дал.

Фанагория Краснодарский край
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