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"Фанагория" в 2024 году планирует увеличить производство на 16%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, по итогам 2023 года сохранило объем производства винодельческой продукции на уровне предшествующего года - 2,067 млн декалитров, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Производство тихих вин составило 1,6 млн дал, игристых - более 284 тыс. дал, а также было выпущено более 64 тыс. дал виноградной водки (чачи) и 119 тыс. дал коньяков.

Вместе с тем, компания практически в пять раз нарастила выпуск безалкогольной продукции: сиропа и бальзамического уксуса, безалкогольных игристых вин, соков и масла из виноградной косточки.

В России"Фанагория" из-за летней засухи снизила сбор винограда на 22%Читать подробнее

"В 2024 году при благоприятных рыночных условиях компания рассчитывает выпустить около 2,4 млн дал продукции", - сообщили в компании. Таким образом, рост может составить 16%.

Фирменная сеть винотек "Фанагории" выросла до 180 торговых точек в разных регионах страны. В 2023 году было открыто 10 собственных магазинов и в рамках развития франчайзинга появилось 20 винотек, в том числе несколько на Дальнем Востоке. На этот год запланировано открытие еще около 15 собственных винотек и около 25 франчайзинговых, отметили в компании. География обширная, от северо-запада страны до Урала.

Продолжает развиваться и экспортное направление. Так, "Фанагория" поставляет вина в Китай в ежегодном объеме около 800 тыс. бутылок. В прошлом году были заключены новые договоры с компаниями из Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Абхазии. В настоящее время идут переговоры о поставках в Монголию.

"Фанагория" - предприятие полного цикла, занимается производством алкоголя, а также выращиванием винограда, виноградных саженцев, оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании общей площадью 4,2 тыс. га расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой. В 2023 году было заложено 219 га.

Как сообщалось, в 2023 году из-за засухи валовой сбор винограда "Фанагорией" снизился на 22%, до 36 тыс. тонн.

Фанагория
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