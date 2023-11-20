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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Свыше 120 тыс. иностранцев получили электронные визы в Россию с 1 августа

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Более 120 тысяч иностранных граждан оформили электронные визы в Россию с момента запуска соответствующего сервиса 1 августа 2023 года, сообщает в понедельник консульский департамент МИД РФ.

"Российская единая электронная виза (ЕЭВ) приобретает все большую популярность. В общей сложности за период после запуска проекта ЕЭВ с 1 августа такими визами для поездок в Россию воспользовались уже более 120 тысяч иностранцев", - говорится в сообщении департамента в его телеграм-канале.

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В МИД напомнили, что электронной визой для краткосрочной поездки продолжительностью до 16 дней могут воспользоваться граждане 55 стран, в том числе государств-членов Евросоюза.

"Получение ЕЭВ не требует физического посещения консульства, визового центра или туристического агентства: все требуемые для ее оформления операции иностранец совершает самостоятельно онлайн. Ввиду удобства данного инструмента ожидаем дальнейшего роста доли ЕЭВ в общем объеме виз, оформляемых для поездок с частными, туристическими, деловыми и иными краткосрочными целями", - говорится в сообщении.

Электронную визу с 1 августа могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около $50.

МИД РФ
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