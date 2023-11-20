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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В МИД РФ прогнозируют рост турпотока из стран ЕС в 1,5 раза по итогам года

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Интерес к поездкам в Россию у граждан стран Евросоюза сохраняется, в 2023 ожидается рост турпотока в 1,5 раза, сообщает в понедельник консульский департамент МИД РФ.

"Интерес к поездкам в Россию у граждан стран ЕС сохраняется, по итогам 2023 года прогнозируется рост числа таких туристов, посетивших нашу страну, более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении департамента в телеграм-канале.

В МИД подчеркивают, что закрытие визовых центров РФ во Франции не помешает гражданам страны оформить визы в Россию. Ранее министерство сообщило, что с 24 ноября российские визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекращают свою работу.

"Визовые центры изначально открывались в качестве "помощников" для дипломатических представительств и консульских учреждений в тех странах и городах, где количество желающих получить российские визы существенно превышало штатные и технические возможности загранучреждений по оперативной обработке визовых ходатайств, что приводило к многодневным, а порой и многомесячным очередям в посольства и консульства", - напомнили в дипломатическом ведомстве.

"Нынешние объемы визовой работы в ряде государств-членов Евросоюза вполне позволяют консульствам принимать визовые заявки напрямую, не опираясь на содействие визовых центров. Более того, работа последних становится нерентабельной. Таким образом, хотели бы подчеркнуть, что закрытие визовых центров во Франции никоим образом не отразится на возможностях для всех желающих оперативно получать визы для поездок в Россию", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отмечают, что иностранные граждане все активнее пользуются возможностью оформить электронные визы в РФ без посещения консульств и визовых центров.

МИД РФ ЕС Франция
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