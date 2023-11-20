Москва закрыла въезд в РФ нескольким официальным лицам Молдавии

Так Россия отреагировала на блокировку в Молдавии сайтов русскоязычных СМИ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий в понедельник был вызван в МИД РФ.

"Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся, в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

"Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова", - сообщили в МИД России.