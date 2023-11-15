Молдавия присоединилась к четырем пакетам антироссийских санкций ЕС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что Кишинев присоединяется к антироссийским санкциям Евросоюза с учетом влияния этих мер на экономику республики.

"Молдавия поддержала большинство заявлений и санкций Евросоюза, которые касаются российской агрессии на Украине", - заявил Попеску на пресс-конференции в среду.

По его словам, прежде чем предпринять какие-то действия в этом направлении, Кишинев проанализирует влияние этих действий на экономику страны.

"Наша главная цель - сохранить стабильность и безопасность Молдавии. Присоединение к санкциям осуществляется только после тщательного анализа со стороны соответствующих ведомств. До настоящего времени было шесть пакетов санкций со стороны ЕС против РФ. Мы присоединились к четырем из них", - заявил Попеску.

Вместе с тем, он категорически опроверг утверждения о том, что решения о присоединении Молдавии к антироссийским санкциям блокируются министром сельского хозяйства и пищевой промышленности республики Владимиром Боля, который опасается потери российского рынка молдавскими сельхозпроизводителями.

"Мы принимаем коллегиальные решения. Госучреждения анализируют ситуацию, вносят предложения. При присоединении к санкциям мы стремимся минимизировать последствия для экономики Молдавии. Так было в энергетике, так происходит и с экспортом сельхозпродукции. Мы подписали Соглашение о свободной торговле со странами EFTA (Европейская ассоциация свободной торговли - ИФ), ведем переговоры о подписании нового Соглашения с Турцией, готовимся подписать (соглашение - ИФ) с Египтом, открыли посольство в Индии. Все эти действия предприняты, чтобы расширить географию экспорта сельхозпродукции, чтобы производители не страдали", - отметил Попеску.

Накануне посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что Евросоюз рассчитывает на то, что республика постепенно будет присоединяться к антироссийским санкциям.

"Мы надеемся, что этот процент будет увеличиваться. Мы смотрим на Республику Молдова как на будущего члена Евросоюза. Поэтому нам важно то, как внедряются законодательство и регламенты ЕС, в том числе присоединение к санкциям. Санкции - это тоже проявление наших ценностей", - сказал Мажейкс.