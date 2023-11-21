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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

МЧС РФ доставило в Египет восьмую партию гуманитарной помощи населению Газы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - МЧС РФ доставило в Египет еще 27 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"Спецборт МЧС России с гуманитарной помощью из Дагестана прибыл в аэропорт города Эль-Ариш", - говорится в сообщении.

Самолет МЧС вылетел из Махачкалы около 6:20 по московскому времени. Отмечалось, что груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят его в сектор Газа.

Это уже восьмая партия гуманитарного груза для населения Газы. Ранее МЧС направило в регион несколько десятков тонн гумпомощи, в том числе матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание.

МЧС РФ Египет сектор Газа
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