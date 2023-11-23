МЧС доставит в Москву еще 103 россиян и членов их семей из Газы

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Самолет МЧС доставит в Москву из Каира еще 103 россияна с семьями, вывезенных из сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства. В группе 47 детей.

Колонны автобусов с людьми уже направляются в аэропорт Каира, добавили в МЧС.

Ранее глава министерства Александр Куренков сообщил, что за помощью об эвакуации из Газы обратились 909 человек, среди которых 639 россиян и 271 палестинец. Они покидают сектор Газа через КПП "Рафах", затем их везут в Каир.

Эвакуацию МЧС организует совместно с российскими дипломатами, она началась 12 ноября.

Ранее 23 ноября МЧС сообщило, что в Египет из Минеральных Вод вылетел спецборт с очередной партией гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Он повез туда продукты, консервы, постельные принадлежности, детское питание и средства личной гигиены общим весом порядка 28 тонн. В Египте этот груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа.