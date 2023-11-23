Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

МЧС доставит в Москву еще 103 россиян и членов их семей из Газы

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Самолет МЧС доставит в Москву из Каира еще 103 россияна с семьями, вывезенных из сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства. В группе 47 детей.

В РоссииУже 553 человека доставлены в Москву из сектора ГазаЧитать подробнее

Колонны автобусов с людьми уже направляются в аэропорт Каира, добавили в МЧС.

Ранее глава министерства Александр Куренков сообщил, что за помощью об эвакуации из Газы обратились 909 человек, среди которых 639 россиян и 271 палестинец. Они покидают сектор Газа через КПП "Рафах", затем их везут в Каир.

Эвакуацию МЧС организует совместно с российскими дипломатами, она началась 12 ноября.

Ранее 23 ноября МЧС сообщило, что в Египет из Минеральных Вод вылетел спецборт с очередной партией гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Он повез туда продукты, консервы, постельные принадлежности, детское питание и средства личной гигиены общим весом порядка 28 тонн. В Египте этот груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут ее в сектор Газа.

Египет Каир Газа МЧС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Финляндии рассчитывают открыть границу с Россией к Рождеству

В Финляндии рассчитывают открыть границу с Россией к Рождеству

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ семян и посадочного материала из Нидерландов

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку на 5 п.п. - до 40%

Польские перевозчики начали перекрывать четвертый КПП на границе с Украиной

Лидера сербских радикалов обвинили в Гааге в неуважении к международному суду

Лидера сербских радикалов обвинили в Гааге в неуважении к международному суду

Источники объяснили перенос встречи ОПЕК+ разногласиями в оценке добычи Анголы и Нигерии

Север Израиля подвергся масштабному обстрелу с ливанской территории

Нидерландским ультраправым после победы на выборах придется думать о коалиции

Нидерландским ультраправым после победы на выборах придется думать о коалиции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });