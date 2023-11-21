ВЦИОМ выяснил, что потребкредиты есть у 17% россиян

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские кредиты в банке сейчас есть у 17% россиян, у 11% есть ипотечный кредит, у 3% — автокредит, показал опрос ВЦИОМ. Его провели по телефону 10 ноября среди 1600 взрослых респондентов.

Результаты исследования показывают, что чаще всех такой услугой пользуются сограждане в возрасте 25-34 лет (26%).

Потребительский кредит и ипотеку чаще берут граждане 25-44 лет (кредит имеют 26% и 24% соответственно, ипотеку — 23% и 22%), отметили социологи и напомнили, что в этом возрасте люди часто создают семьи, отделяются от родителей и им нужны деньги на жилье.

"Инструменты увеличения дохода при участии банков менее распространены: 13% делают срочные вклады под проценты, 7% инвестируют в акции, облигации и другое, еще 3% обладают валютными вкладами", - говорится в обзоре ВЦИОМа.

Вообще банковскими услугами пользуются 88% опрошенных, в Москве и Петербурге этот показатель составляет 96%, среди сельских жителей — 81%.

Дебетовая пластиковая карта для получения пенсии, зарплаты или стипендии есть у 65% респондентов, за коммунальные услуги через банки платят 40%, денежные переводы делают 37%. У 27% респондентов есть кредитные карты, также 27% пользуются накопительными бонусными программами — кэшбеком или начислением баллов.

В возрастной группе до 25 лет пользуются кэшбеком 46% респондентов, в группе "60+" - 8%.

Коммунальные услуги через банк оплачивают 44% женщин и 34% мужчин.

На вопрос о критериях для выбора банка для обслуживания 50% опрошенных назвали надежность кредитной организации. По 28% указали размер процента по вкладам и удобство мобильного приложения. 27% респондентов выбрали бы банк, у которого есть отделение недалеко от дома, 22% - интересуются программами лояльности, 15% - выгодными кредитными программами. 12% опрошенных сказали, что ориентировались бы на рекомендации близких.

На просьбу назвать один или два лучших банка, работающих в России, 58% назвали Сбербанк, 23% - Тинькофф Банк, 17% - ВТБ, 9% - Альфа-банк, 5% - Россельхозбанк (5%). Молодежь до 25 лет в 68% выбирает Тинькофф Банк, респонденты "60+" - в 8%.