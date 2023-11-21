Стройподрядчики назвали главной проблемой отрасли дефицит квалифицированных кадров

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Главной проблемой строительной отрасли строительные подрядчики считают дефицит квалифицированных кадров. Его отметили 18% опрошенных предприятий, показало исследование "Индексы настроения в сфере закупок по строительству и проектированию" и опрос представителей 1000 стройподрядчиков из разных регионов.

Исследование подготовили аналитический центр "Интерфакс-ProЗакупки", СРО "Уральское объединение строителей" и "Лига проектных организаций" с использованием системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер".

Также в топ-5 проблем отрасли вошли сокращение численности сотрудников (11% респондентов), уменьшение прибыли (10%), снижение рентабельности (10%), высокий уровень административных барьеров (9%).

Примерно 30% подрядчиков отметили снижение объема госзакупок (закупок госзаказчиков и госкомпаний) в сфере строительства: 15% опрошенных указали на снижение объема строительных закупок в 2023 году и еще 15% - на сильное падение объема таких контрактов.

Около 45% строительных подрядчиков считают ситуацию в сегменте закупок в сфере строительства стабильной, а еще 25% участников опроса отметили, что в текущем году вырос объем закупок, связанных со строительством и проектированием.

"При этом снижение выручки и прибыли участники рынка связывают с тем, что цена контракта не соответствует текущей стоимости, а также с демпингом конкурентов и не соблюдением законодательства заказчиками в части срока оплаты работ", - отметил замгендиректора "Уральского объединения строителей" и "Лиги проектных организаций" Денис Снетков.

Также в исследовании приведены четыре индекса: активности заказчиков, финансовых возможностей заказчиков, конкуренции и активности поставщиков.

Первый включает в себя число объявленных в отчетном периоде (I-III кварталы 2023 года) строительных закупок. Так, по данным исследователей, за этот период было объявлено около 303 тысячи строительных закупок. При этом наименьшее их число зафиксировано в I квартале - 84 тысячи. Во II квартале количество таких контрактов выросло до 118 тысяч, а в III снизилось до 101 тысячи. Такое распределение строительных закупок отмечалось и в 2021 и 2022 годах.

Индекс финансовых возможностей заказчиков заметно изменился. Так, общий объем строительных закупок за первые три квартала 2021 года составил 11 трлн рублей. При этом большая часть этих закупок пришлась на первые два квартала (4,7 и 3,9 трлн рублей соответственно). В 2022 году данный показатель снизился почти в два раза - до 7,1 трлн рублей (2 трлн рублей в I квартале, 2,3 трлн - во II квартале и 2,8 трлн рублей в III квартале).

В 2023 году общий объем строительных закупок снизился еще сильнее - до приблизительно 5,9 трлн рублей. При этом в I квартале объем таких закупок составил 1,8 трлн рублей, во II квартале - 2,4 трлн рублей, в III - 1,6 трлн рублей.

"Если рассматривать отдельные сегменты, то ситуация будет совсем иная", - говорится в исследовании.

Так, например, в сегменте строительства школ объем закупок в I квартале составил 71,7 млрд рублей, что почти в два раза превышает соответствующие значения для II и III кварталов - 45,9 млрд рублей и 35,9 млрд рублей. В сегменте строительства коммунальных объектов для электроснабжения и связи наибольший объем закупок пришелся на III квартал - 133,1 млрд рублей, против 70,5 млрд рублей и 115,8 млрд рублей в I и II кварталах соответственно.

В сегментах строительства автомобильных и железных дорог, инженерных сетей водо- и газоснабжения, строительства жилых и нежилых зданий, а также в сегменте выполнения проектных работ поквартальное распределение объема закупок совпадает с индексом финансовых возможностей заказчиков, где наибольший объем закупок приходится на II квартал.

Что касается уровня конкуренции, то в III квартале текущего года он снизился до почти минимального значения за 2021-2023 годы - до 2,4 заявок на одну закупку. Так, в I квартале 2021 года этот показатель достигал 4,5 заявок на одну закупку, во II квартале - 2,8 заявки, в III - 2,2 заявки. В 2022 году речь шла соответственно о 2,7, 2,5 и 2,4 заявках на одну закупках. В текущем году - о 3,9, 2,7 и 2,4 заявках.

Индекс активности поставщиков отображает общее количество поданных за период заявок от всех поставщиков. В 2023 году он вырос по сравнению с аналогичными показателями 2022 года, но все же оказался меньше уровня 2021 года. Так в I квартале 2021 года поставщики подали более 230 тысяч заявок на участие в строительных закупках, в I квартале 2022 года - около 140 тысяч, а в I квартале 2023 года - около 23 тысяч. Во II квартале соответствующих годов было подано 230 тысяч, 200 тысяч и 230 тысяч заявок, а в III квартале - 180 тысяч, 170 тысяч и 130 тысяч заявок.

"В части прогнозов относительно динамики сферы закупок в строительстве и проектировании, "общее настроение" разделилось: 50% участников опроса высказались за отрицательную динамику, 50% характеризовали будущее как стабильность", - отмечается в исследовании.