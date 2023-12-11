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"АвтоВАЗ" вложит 1,4 млрд рублей в создание инженерной школы в Тольятти

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" софинансирует на 1,4 млрд рублей проект создания передовой инженерной школы гибридных технологий "ГибридТех" на базе Тольяттинского государственного университета (ТГУ), сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Задачами "ГибридТеха" станут разработка гибридных и комбинированных технологий с необходимым оборудованием для автопрома, а также подготовка современно мыслящих инженеров, способных обеспечить дальнейшее развитие "АвтоВАЗа" и отрасли.

"Мы нацеливаем Тольяттинский госуниверситет и совместный проект по созданию передовой инженерной школы "ГибридТех" и на реинжиниринг существующего модельного ряда, и на разработку новых моделей, принципиально новых конструкторских разработок. В том числе, силовых установок и всего того, из чего состоит автомобиль", - заявил через пресс-службу президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

Программа исследований и разработок школы включает четыре взаимосвязанные научно-технологические программы и 39 проектов, ориентированных на создание материалов с уникальными свойствами, на повышение производительности и энергоэффективности техпроцессов, обработку трудно обрабатываемых материалов, повышение стойкости инструментов.

"Студенты будут работать на практике с абсолютно реальными кейсами, полученными от индустриальных партнеров. Это приведет к нулевому периоду адаптации их при трудоустройстве. Мы выделяем три инженерные позиции: исследователь, разработчик и системщик (или интегратор). Для каждой позиции разработана матрица компетенций, входные и выходные требования", - сообщил ректор ТГУ Михаил Криштал.

Для руководства инженерной школой привлечены ведущие ученые и инженеры, в том числе из РАН и Национальной академии наук Белоруссии. Программу инжиниринга и реинжиниринга возглавит главный конструктор "АвтоВАЗа" Сергей Аманов, который также будет осуществлять научное руководство школой в целом.

Предполагается, что общее финансирование "ГибридТеха" до 2030 года составит почти 3 млрд рублей. "АвтоВАЗ" на правах генерального партнера софинансирует проект на 1,383 млрд рублей, из которых 1,244 млрд руб. планируется направить на НИОКР. Предусматривается также софинансирование из федерального бюджета - в объеме 230,4 млн рублей в год.

АвтоВАЗ РАН ТГУ Тольятти Белоруссия Сергей Аманов ГибридТех
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