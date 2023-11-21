Трутнев отметил недостаток электроэнергии для крупных инвестпроектов Забайкалья

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о недостатке электроэнергии для крупных инвестиционных проектов, реализующихся в Забайкальском крае.

"Вопросы при реализации инвестиционных проектов, конечно, возникают. Если говорить о Забайкалье, то сегодня основной проблемой инвесторов, к сожалению, становится недостаток электроэнергии. Я прекрасно помню, как когда-то, когда мы начинали всю вот эту программу, когда мы начинали создавать преференциальную оболочку для того, чтобы много приходило новых инвестиций, мне энергетики говорили – вы главное обеспечьте увеличение спроса на электроэнергию, мы снизим тарифы и все будет хорошо. Хорошо только не становится, тарифы не снижаются, а повышаются", - сказал Трутнев журналистам во вторник в Чите.

"Шесть проектов, которые мы сегодня смотрели, с общим объемом инвестиций 1 трлн рублей требуют электроэнергии, а ее нет пока", - отметил полпред.

Трутнев сообщил, что на рассмотрение председателя правительства РФ внесено предложение о том, "чтобы разработать, по сути, новую энергетическую стратегию для Дальнего Востока".

По его словам, стратегия должна быть рассчитана до 2030-2032 годов. Трутнев добавил, что планируется принять меры, чтобы организовать в правительстве работу по решению вопроса нехватки электроэнергии в регионе.

"Мы не можем остановить реализацию проектов, тем более что многие из них продолжают реализовываться, (инвесторы - ИФ) продолжают вкладывать деньги. Мы не можем им сказать, коллеги, вы пока остановитесь, мы вот с энергетикой разберемся. Разбираться надо быстрее. Постараемся эту работу в правительстве организовать", - сказал полпред.