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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Министр обороны РФ заявил об удержании рубежей в зоне СВО на всей линии соприкосновения

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции постепенно улучшают свое положение по всей линии соприкосновения.

"Группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение", - сказал Шойгу на коллегии ведомства во вторник.

"Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед", - добавил министр.

Вооруженные силы Украины не смогли провести десантную операцию на херсонском направлении, сказал Шойгу.

"Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении не увенчались успехом", - заявил он. По его словам, части морской пехоты и сил специальных операций Украины "несут колоссальные потери".

Шойгу заявил, что с начала ноября потери украинских войск составили более 13 700 человек и порядка 1 800 единиц вооружения. По его словам, российские войска действуют мужественно и эффективно, а многие украинские военные сдаются в плен.

"Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях", - заявил министр обороны РФ.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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Военная операция на Украине

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