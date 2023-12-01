Шойгу заявил, что за полгода армия Украины потеряла более 125 тыс. человек

Сергей Шойгу Фото: Дмитрий Харичков/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за последние полгода потери украинской армии в ходе контрнаступления превысили 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения.

Об этом Шойгу сообщил в пятницу в ходе селекторного совещания с руководством Вооруженных сил РФ.

По его словам, боевые возможности украинских войск значительно снижены.

"Тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя", - отметил министр обороны РФ.

По его словам, эти действия лишь увеличили количество потерь среди украинских военнослужащих.

Войска РФ в ходе специальной военной операции на Украине занимают более выгодные позиции и расширяют зоны контроля на всех направлениях, также заявил Шойгу.

По его словам, за прошедший месяц в ходе боевых действий особо отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты, 150-й мотострелковой дивизии, 4-й, 15-й, 114-й и 123-й мотострелковых бригад.

"Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал Вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции", - подчеркнул Шойгу.

По его словам, семь полигонов будут оборудованы в зоне СВО для нужд российских военных.

"В 2024 году основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации. В зоне специальной военной операции оборудуются семь современных полигонов, на двух из которых работы завершены в полном объеме", - сказал Шойгу.

"С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, что позволит повысить эффективность и безопасность эксплуатации учебно-методической базы", - отметил министр.