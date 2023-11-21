Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли почти 14 тыс. человек

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала ноября потери украинских войск составили почти 14 тысяч человек и 1800 единиц вооружения.

"Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1 800 единиц различного вооружения и военной техники", - сказал Шойгу на коллегии ведомства во вторник.

По его словам, российские войска действуют мужественно и эффективно, а многие украинские военные сдаются в плен.

"Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях", - заявил министр обороны РФ.