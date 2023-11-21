Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли почти 14 тыс. человек

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала ноября потери украинских войск составили почти 14 тысяч человек и 1800 единиц вооружения.

"Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1 800 единиц различного вооружения и военной техники", - сказал Шойгу на коллегии ведомства во вторник.

По его словам, российские войска действуют мужественно и эффективно, а многие украинские военные сдаются в плен.

"Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях", - заявил министр обороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу ВСУ Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому ВМФ РФ

Пожар в торговом центре в Кемерове

Управляющая "Зимней вишней" освобождена от наказания в виде лишения свободы

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Крым рассчитывает принять 5 млн туристов в 2023 году

Крым рассчитывает принять 5 млн туристов в 2023 году

Глава ФНС отметил рост поступления налогов в консолидированный бюджет примерно на 10%

Глава ФНС отметил рост поступления налогов в консолидированный бюджет примерно на 10%

Что произошло за день: понедельник, 20 ноября

Москва закрыла въезд в РФ нескольким официальным лицам Молдавии

Минпромторг поддержал отсрочку уплаты концернами утильсбора в 2024 году

МИД РФ выразил послу Финляндии протест в связи с закрытием КПП на границе

МИД РФ выразил послу Финляндии протест в связи с закрытием КПП на границе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });