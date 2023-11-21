Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ на двух направлениях

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили по две атаки на краснолиманском и донецком направлениях, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской народной республики. Общие потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми ранеными, а также два пикапа", - сказал Конашенков.

На донецком направлении, сообщил он, подразделениями "Южной" группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка (ДНР).

"Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица "Мста-Б"", - сообщил Конашенков.

На купянском направлении действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих и два автомобиля, сообщил официальный представитель Минобороны России.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Шевченко, Новомихайловка и Никольское (ДНР). Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20, сказал он.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. Общие потери ВСУ убитыми и ранеными составили до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20", - сообщил Конашенков.

По его словам, "на херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты".

"В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20", - сообщил Конашенков.

Сбиты пять дронов ВСУ в Донецкой народной республике и Херсонской области, заявил Конашенков. По его словам, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 118 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 536 самолетов, 254 вертолета, 9050 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13509 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15452 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.