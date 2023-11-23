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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Военные РФ уничтожили 11 опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В российской группировке войск "Центр" сообщили, что артиллерия нанесла удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении.

"Артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по 11 опорным пунктам, шести районам скопления техники и около 50 артиллерийским позициям ВСУ", - сказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

22 ноября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что российские военные отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в ЛНР и нанесли огневое поражение живой силе 12-й бригады специального назначения в районе Серебрянского лесничества.

Он заявил, что потери ВСУ за сутки на краснолиманском направлении составили до 65 военнослужащих и два пикапа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина
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