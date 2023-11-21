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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

В Минздраве РФ заявили о доступности вакцины от коклюша во всех регионах

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах России; их остатки составляют более 3,7 млн доз, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.

По данным Росздравнадзора, препараты стабильно производятся, поставляются и вводятся в гражданский оборот: ввод с начала текущего года составил почти 5 млн доз, что соответствует среднегодовым показателям прошлых лет.

Определенный подъем заболеваемости коклюшем может быть связан как с отменой противоэпидемических и санитарно-ограничительных мероприятий, введенных ранее для борьбы с COVID-19, так и с очередным циклическим подъемом заболеваемости, свойственным для коклюша, отметил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Основным методом профилактики и защиты населения от коклюша является вакцинация. Высокий охват детского населения вакцинацией против коклюша (95% и выше) позволяет контролировать эпидемическую ситуацию", - сказал Чуланов журналистам и добавил, что коклюш характеризуется приступами спазматического кашля, интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей.

Ранее в "Известиях" сообщили, что сразу в нескольких регионах России зарегистрирован резкий рост заболеваемости коклюшем.

Владимир Чуланов Минздрав РФ
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