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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Роспотребнадзор отметил тенденцию к снижению заболеваемости коклюшем

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России отмечается тенденция к снижению заболеваемости коклюшем, регистрируются преимущественно единичные случаи заболевания без дальнейшего распространения инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.

После внедрения новых технологий в ПЦР-тестирование для диагностики коклюшной инфекции более 50% случаев составляют легкие и стертые формы инфекции, отметили в ведомстве. При этом тяжелые и среднетяжелые клинические формы не превышают среднемноголетние уровни.

Роспотребнадзор
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