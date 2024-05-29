Роспотребнадзор отметил тенденцию к снижению заболеваемости коклюшем

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России отмечается тенденция к снижению заболеваемости коклюшем, регистрируются преимущественно единичные случаи заболевания без дальнейшего распространения инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.

После внедрения новых технологий в ПЦР-тестирование для диагностики коклюшной инфекции более 50% случаев составляют легкие и стертые формы инфекции, отметили в ведомстве. При этом тяжелые и среднетяжелые клинические формы не превышают среднемноголетние уровни.