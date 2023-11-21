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Все канатные дороги и трассы курорта "Эльбрус" закрыли из-за непогоды

Все канатные дороги и трассы курорта "Эльбрус" закрыли из-за непогоды
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии во вторник закрыли для посещения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили "Интерфаксу" в администрации курорта.

"Все канатные дороги и трассы закрыты по погодным условиям - усилился ветер", - сказал собеседник агентства.

Несколькими часами ранее из-за непогоды были закрыты только самая высокогорная канатная дорога "Мир - Гарабаши" и горнолыжная трасса на этой очереди.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

Кабардино-Балкария Эльбрус
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