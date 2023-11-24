Канатки и трассы на "Эльбрусе" снова закрыли из-за непогоды

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Все горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в пятницу закрыли в связи с ухудшением погоды, сообщила администрация курорта.

Отмечается, что в горах сильный ветер и метель.

Накануне на курорте в связи с неблагоприятными погодными условиями был закрыт ряд горнолыжных трасс и самая высокогорная канатная дорога Мир - Гарабаши.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.