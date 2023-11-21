Путин выразил озабоченность гибелью людей и гуманитарной катастрофой в Газе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в секторе Газа является гуманитарной катастрофой, которая вызывает глубочайшую озабоченность.

"Гибель тысяч людей, массовые изгнания мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа (в секторе Газа) вызывают глубочайшую озабоченность", - сказал Путин на внеочередном саммите БРИКС по вопросу палестино-израильского урегулирования.

Касаясь гибели большого количества детей, Путин отметил: "Это ужасно. Но когда врачи делают операции без наркоза детям - это, конечно, вызывает особые чувства".

Он обвинил США в торпедировании посреднических усилий, направленных на прекращение огня и мирное урегулирование конфликта. "Все эти события по сути являются прямым следствием стремления США монополизировать посреднические усилия и функции в палестино-израильском урегулировании и блокировании ими деятельности ближневосточного квартета международных посредников", - сказал Путин.

По его словам, "история показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить палестинский узел".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек до сих пор остаются в заложниках. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 12,9 тыс. человек.