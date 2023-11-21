Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Путин выразил озабоченность гибелью людей и гуманитарной катастрофой в Газе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в секторе Газа является гуманитарной катастрофой, которая вызывает глубочайшую озабоченность.

"Гибель тысяч людей, массовые изгнания мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа (в секторе Газа) вызывают глубочайшую озабоченность", - сказал Путин на внеочередном саммите БРИКС по вопросу палестино-израильского урегулирования.

Касаясь гибели большого количества детей, Путин отметил: "Это ужасно. Но когда врачи делают операции без наркоза детям - это, конечно, вызывает особые чувства".

Он обвинил США в торпедировании посреднических усилий, направленных на прекращение огня и мирное урегулирование конфликта. "Все эти события по сути являются прямым следствием стремления США монополизировать посреднические усилия и функции в палестино-израильском урегулировании и блокировании ими деятельности ближневосточного квартета международных посредников", - сказал Путин.

По его словам, "история показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток разрубить палестинский узел".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек до сих пор остаются в заложниках. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, превысило 12,9 тыс. человек.

Владимир Путин сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Все канатные дороги и трассы курорта "Эльбрус" закрыли из-за непогоды

Все канатные дороги и трассы курорта "Эльбрус" закрыли из-за непогоды

Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования

Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли почти 14 тыс. человек

Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому ВМФ РФ

Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому ВМФ РФ
Пожар в торговом центре в Кемерове

Управляющая "Зимней вишней" освобождена от наказания в виде лишения свободы

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Крым рассчитывает принять 5 млн туристов в 2023 году

Крым рассчитывает принять 5 млн туристов в 2023 году

Глава ФНС отметил рост поступления налогов в консолидированный бюджет примерно на 10%

Глава ФНС отметил рост поступления налогов в консолидированный бюджет примерно на 10%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });