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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Страны БРИКС призвали к гуманитарному перемирию в Газе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Страны БРИКС по итогам внеочередного саммита по вопросу палестино-израильского конфликта призвали к гуманитарному перемирию в секторе Газа.

"Мы призвали к немедленному и прочному гуманитарному перемирию, которое должно привести к прекращению боевых действий", - говорится в заявлении БРИКС, принятом по итогам саммита.

Участники встречи в верхах "подчеркнули важность предотвращения дальнейшей дестабилизации обстановки и эскалации насилия". Они призвали все стороны проявлять сдержанность. Кроме того, лидеры стран БРИКС призывают стороны, которые обладают влиянием на Израиль и палестинцев, помочь не допустить расширения конфликта.

"Мы подчеркнули, что справедливое и долговременное решение палестино-израильского конфликта может быть достигнуто только мирными средствами. Председатель БРИКС присоединился к призывам мирового сообщества в поддержку прямых переговоров (...) по реализации принципа сосуществования двух государств (израильского и палестинского - ИФ). Такое решение должно предусматривать создание жизнеспособного, суверенного государства Палестина", - говорится в документе.

Все стороны призвали к незамедлительному освобождению всех гражданских лиц, которых "незаконно удерживают в заложниках", а также осудили "насильственное перемещение и депортацию палестинцев с их собственной земли".

В заявлении члены БРИКС осудили акты насилия в отношении палестинских и израильских мирных жителей, "в том числе военные преступления", и указали на необходимость проведения "независимых и транспарентных расследований в соответствии с международными стандартами".

Кроме того, участники встречи выразили обеспокоенность "ужасной гуманитарной ситуацией" в секторе Газа и отметили важность обеспечения поставок гуманитарной помощи.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на внеочередном саммите БРИКС, поддержал резолюцию Совбеза ООН с призывом к организации гуманитарных пауз в зоне палестино-израильского конфликта.

БРИКС
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