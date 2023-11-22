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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 22 ноября снизилась на 3,3%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 22 ноября составляет 4 тыс. 395,4 рубля против 4 тыс. 544,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

После небольшого "подскока" с 15 ноября она вновь снизилась, как и на предыдущих неделях.

На ячмень пошлина пятую неделю подряд остается нулевой. Пошлина на кукурузу снизилась до 1 тыс. 013,1 рубля с 1 тыс. 102 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $254,8 за тонну на пшеницу ($253,1 неделей ранее), $165,2 - на ячмень ($165,5), $189,6 - на кукурузу ($188).

Пошлины будут действовать по 28 ноября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

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