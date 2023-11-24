Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 29 ноября снизится на 13,1%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 29 ноября составит 3 820,2 рубля против 4 395,4 рубля за тонну неделей ранее (снижение на 13,1%), сообщает Минсельхоз.

На ячмень пошлина шестую неделю подряд будет нулевой. Пошлина на кукурузу снизится до 642 рубля с 1 013,1 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $253 за тонну на пшеницу ($254,8 неделей ранее), $165,8 - на ячмень ($165,2), $189,7 - на кукурузу ($189,6).

Пошлины будут действовать по 5 декабря включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.