Уже 553 человека доставлены в Москву из сектора Газа

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Очередной самолет Ил-76 МЧС РФ приземлился в аэропорту Домодедово с эвакуированными из сектора Газа гражданами, сообщает телеграм-канал МЧС.

"Еще 28 россиян и членов их семей доставлены в Москву", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство уточнило, что с начала гуманитарной миссии МЧС доставило в Россию 553 человека.

Ранее со ссылкой на МИД сообщалось, что в ночь на 20 ноября из Каира в Москву спецрейсом МЧС прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа - 117 россиян и членов семей (палестинцев, граждан Украины и Швеции).

"Скоординированная работа МИД, МЧС и других профильных ведомств, наших дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается. В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей", - сообщили в МИД.