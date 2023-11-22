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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Уже 553 человека доставлены в Москву из сектора Газа

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Очередной самолет Ил-76 МЧС РФ приземлился в аэропорту Домодедово с эвакуированными из сектора Газа гражданами, сообщает телеграм-канал МЧС.

"Еще 28 россиян и членов их семей доставлены в Москву", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство уточнило, что с начала гуманитарной миссии МЧС доставило в Россию 553 человека.

Ранее со ссылкой на МИД сообщалось, что в ночь на 20 ноября из Каира в Москву спецрейсом МЧС прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа - 117 россиян и членов семей (палестинцев, граждан Украины и Швеции).

"Скоординированная работа МИД, МЧС и других профильных ведомств, наших дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается. В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей", - сообщили в МИД.

Хроника 07 октября – 22 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
МЧС РФ Тель-Авив Газа
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