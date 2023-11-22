Что случилось этой ночью: среда, 22 ноября

Перемирие в Секторе Газа, США атаковали проиранские группировки в Ираке, парламентские выборы в Нидерландах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Кабмин Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня. Руководство ХАМАС подтвердило четырехдневное перемирие.

- Остин обсудил с израильским коллегой необходимость защиты гражданских в Газе. При этом глава Пентагона подчеркнул, что США поддерживают Израиль.

- Уже 553 человека доставлены в Москву из сектора Газа. Очередной самолет Ил-76 МЧС РФ приземлился в аэропорту Домодедово с эвакуированными гражданами.

- США ударили по объектам в Ираке в ответ на атаки проиранских группировок. Об этом сообщило центральное командование ВС США.

- Парламентские выборы пройдут в среду в Нидерландах. Голландцы смогут проголосовать в течение дня до 21:00 (23:00 по Москве).