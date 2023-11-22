Стоимость новогодней ели из лесного фонда РФ составит в среднем 1,5 тыс. рублей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Полутораметровая "живая" елка обойдется в этом Новом году примерно в 1,5 тыс. рублей, в российских лесах к празднику заготовят порядка 60 тыс. елей, сосен и пихт, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на Рослесинфорг.

"Около 60 тыс. елей, сосен и пихт спилят в российских лесах к Новому году (...). Эти объемы сопоставимы с прошлогодними, сообщили в Рослесинфорге. Цены на живые деревья вырастут незначительно, в пределах 5-7% - полутораметровая ель будет стоить около 1,5 тыс. рублей, прогнозируют в ведомстве", - отмечается в публикации.

В Рослесинфорге изданию пояснили, что речь идет именно о тех деревьях, которые растут на землях лесного фонда. Но кроме них в продажу поступают и елки из частных питомников, поэтому в итоге продажи живых новогодних деревьев в разы выше.

"Традиционные регионы-поставщики - Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край. На них приходится практически треть всех новогодних елок, заготовленных в лесу", - приводит газета слова представителей ведомства.

В статье также уточняется, что на новогодние базары часто попадают и деревья из соседних регионов. В центральной полосе России это в основном елки из Костромской, Ярославской и Смоленской областей.

При этом цены на искусственные ели вырастут на 21% по сравнению с прошлым годом. Так, средняя розничная цена на искусственную елку составит 4489 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на данные крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".