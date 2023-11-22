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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Президент РФ подписал указ о проведении в 2024 г. в России Года семьи

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году в России Года семьи.

Как отмечается в указе, опубликованном на портале правовой информации, это делается в целях "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей".

Правительству РФ поручено до 27 декабря образовать оргкомитет по проведению Года семьи и утвердить его состав. Председателем оргкомитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

Владимир Путин Татьяна Голикова
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