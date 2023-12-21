Путин поручил установить федеральный статус многодетной семьи

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил установить единый федеральный статус многодетных семей, предусмотрев единообразный для всей страны список льгот, положенных таким семьям.

"Нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование. С соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг.

Он также поручил правительству и регионам проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей и возрождение традиций многодетной семьи.

Президент напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.