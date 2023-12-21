Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Путин поручил установить федеральный статус многодетной семьи

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил установить единый федеральный статус многодетных семей, предусмотрев единообразный для всей страны список льгот, положенных таким семьям.

"Нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование. С соответствующими льготами и механизмами поддержки, которые будут гарантированы, причем гарантированы по всей стране единообразно. Принять такое решение нужно оперативно", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг.

Он также поручил правительству и регионам проработать меры, направленные на защиту материнства и детства, на укрепление семейных ценностей и возрождение традиций многодетной семьи.

Президент напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ФБК Мария Певчих объявлена в розыск

Минобороны РФ сообщило о перехвате украинской ракеты над Азовским морем

Астраханские птицефабрики начнут продавать яйца по цене ниже рыночной

Астраханские птицефабрики начнут продавать яйца по цене ниже рыночной

РФ заявила протест Японии из-за военных учений на острове Хоккайдо

Белоусов назвал курс 90 рублей/$1 приемлемым и для экспорта, и для внутреннего рынка

Белоусов назвал курс 90 рублей/$1 приемлемым и для экспорта, и для внутреннего рынка
Обострение палестино-израильского конфликта

Около 30 ракет выпущено в четверг из сектора Газа по Израилю

Президент РФ призвал США и Европу не "валять дурака" и вновь сотрудничать

Два человека погибли при падении мотодельтаплана на Ставрополье

Путин принял участие в запуске движения по трассе М-12 от Москвы до Казани

Путин принял участие в запуске движения по трассе М-12 от Москвы до Казани

Аналитики ПСБ отметили давление на рубль спекулятивных операций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });